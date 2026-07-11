Via Santa Chiara tra erbacce e incuria: la segnalazione dei residenti. "Un degrado che non rende giustizia al centro storico"

MANFREDONIA – Erbacce che crescono lungo i marciapiedi e sulle scale di accesso, vegetazione spontanea che invade gli spazi pubblici, muri con evidenti segni di deterioramento e una sensazione generale di abbandono. È la situazione segnalata da alcuni cittadini in via Santa Chiara, a pochi passi dall’omonima chiesa, nel cuore del centro storico di Manfredonia.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano una realtà che, secondo chi vive quotidianamente la zona, meriterebbe maggiore attenzione da parte degli enti competenti. Tra le immagini spiccano ciuffi d’erba cresciuti tra le fessure della pavimentazione e lungo la scalinata che conduce alla chiesa, oltre a rifiuti abbandonati e pareti che necessitano di interventi di manutenzione.

«Egregio direttore, queste foto testimoniano il degrado urbano presente in via Santa Chiara, adiacente all’omonima chiesa. Sarebbe importante portare all’attenzione dell’opinione pubblica questa situazione affinché si intervenga quanto prima», scrive il cittadino che ha inviato la segnalazione.

La vicinanza con uno dei luoghi di culto più conosciuti della città rende ancora più evidente il contrasto tra il valore storico e religioso dell’area e lo stato di manutenzione degli spazi circostanti.

L’erba alta, oltre a rappresentare un problema di decoro urbano, può rendere più difficoltoso il passaggio dei pedoni e trasmettere un’immagine di trascuratezza in una zona frequentata quotidianamente da residenti e visitatori.

I cittadini chiedono un intervento di pulizia straordinaria e una programmazione più costante della manutenzione del verde spontaneo e degli spazi pubblici, affinché situazioni simili non si ripetano.

La speranza è che la segnalazione possa contribuire ad accendere i riflettori su un’area del centro storico che merita di essere valorizzata e preservata, nel rispetto dei residenti e del patrimonio urbano della città.

Le fotografie sono state inviate alla redazione da un lettore e documentano lo stato dei luoghi al momento della segnalazione.