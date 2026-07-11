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Home // Eventi // Vieste Beer Festival: l’11 luglio torna l’evento dedicato alla birra artigianale

VIESTE GARGANO Vieste Beer Festival: l’11 luglio torna l’evento dedicato alla birra artigianale

Le vie del centro cittadino, in particolare Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera, pronte ad accogliere visitatori e appassionati

Vieste Beer Festival: l'11 luglio torna l’evento dedicato alla birra artigianale

Vieste Beer Festival: l'11 luglio torna l’evento dedicato alla birra artigianale - Fonte Immagine: ilborghista.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

Vieste si prepara a vivere una nuova serata all’insegna della birra, della gastronomia e dell’intrattenimento con la terza edizione del Vieste Beer Festival. L’evento è in programma sabato 11 luglio 2026 a partire dalle ore 19, con le vie del centro cittadino, in particolare Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera, pronte ad accogliere visitatori e appassionati.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Le Vie dello Shopping di Vieste con il patrocinio del Comune di Vieste e si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate locale, un’occasione di socialità, valorizzazione del commercio cittadino e promozione delle eccellenze enogastronomiche.

Il percorso del festival sarà caratterizzato dalla presenza di otto postazioni dedicate alla birra, con una proposta che comprenderà grandi marchi, produzioni locali, birre analcoliche e alternative senza glutine.

Grande spazio anche allo street food con i sapori della tradizione pugliese: i partecipanti potranno degustare specialità come pettole fritte, paposce, coni di formaggi e salumi, bombette e persino il gelato alla birra.

Il programma della serata prenderà il via alle 19 con attività di intrattenimento per bambini ed esibizioni dal vivo. Dalle 22.30 spazio alla musica con il DJ Set dei DJ di Radio Master, trasmesso anche in diretta FM, DAB e streaming web.

Il biglietto di ingresso avrà un costo di 12 euro e comprenderà tre consumazioni di birra. I ticket saranno disponibili in prevendita presso diversi punti vendita della città, tra cui lidi, gelaterie, tabaccherie e attività commerciali del centro.

Il Vieste Beer Festival punta così a confermarsi come un evento capace di unire musica, gusto e divertimento, offrendo a cittadini e turisti una serata di festa nel cuore della città.

Lo riporta foggiatoday.it.

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