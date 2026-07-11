Paura nel pomeriggio di ieri sul lungomare Enrico Mattei, a Vieste, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooter si sarebbe scontrato violentemente con un’auto.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane originario di Foggia che si trovava a Vieste per trascorrere un periodo di vacanza. Nell’impatto ha riportato gravi lesioni, tra cui un’importante ferita a un ginocchio, una lesione al polso e altri traumi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, dopo le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Foggia per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.