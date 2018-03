Di:

Cerignola, sequestro discarica illegale, a ridosso fiume Ofanto ultima modifica: da

Cerignola – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerignola hanno sottoposto a sequestro penale una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel comune di Cerignola. L’attività di polizia giudiziaria è scaturita da una serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni di legge in danno dell’ambiente e della salute pubblica in tutto il territorio di competenza.I Carabinieri coadiuvati da alcuni volontari della Guardia Nazionale Ambientale con sede in Cerignola, si sono recatidi vario genere oltre che di numerose lastre di eternit (fibrocemento – amianto). Tra i vari cumuli di materiale abbandonato i Carabinieri hanno rinvenuto numerosissimi paraurti danneggiati in materiale plastico appartenenti ad autovetture di varie marche; sedili e parti di essi in spugna; paletti in cemento usati in agricoltura, resti di pareti in cartongesso, rifiuti da costruzione e demolizione e vari tronchi di palme bruciate.Trattandosi di una vera e propria discarica a cielo aperto non autorizzata, i Carabinieri procedevano al sequestro dell’intera area, costituendo la presenza di tale discarica non autorizzata, violazione palese della normativa vigente in materia ambientale.Il, “attesa l’impossibilità, al momento, di identificare i responsabili della discarica, motivo per cui sono attualmente in corso ulteriori indagini”.Redazione Stato@riproduzione riservata