Cerignola. Carabiniere libero dal servizio sventa rapina

Di:

Cerignola. Erano circa le 09.30 di ieri quando, nel supermercato GM di via Piano San Rocco, un Carabiniere della Stazione di Cerignola, libero dal servizio e in abiti borghesi, dopo aver fatto la spesa per la famiglia si trovava con il proprio figlio di tre anni in fila alla cassa. Proprio in quel momento uno sconosciuto, travisato con un passamontagna e armato di coltello, è entrato e si è improvvisamente avventato sulla cassiera e, dopo averla bruscamente scansata, ha afferrato il cassetto del registratore di cassa dandosi alla fuga verso l’uscita. Che però non è riuscito a raggiungere.

L’Appuntato Scelto, infatti, messo in sicurezza il figlio, con un gesto deciso e fulmineo, è riuscito a raggiungerlo e, avventatoglisi addosso, lo ha afferrato, disarmato e, dopo una breve ma violentissima colluttazione, immobilizzato.

Giunta tempestivamente una pattuglia del proprio reparto, è stato quindi possibile identificare Francesco Di Meo, cl. ’98, con precedenti specifici, che è così stato arrestato e, infine, condotto nel carcere di Foggia, come disposto dall’A.G..

Grande il sollievo di tutti i presenti, ma soprattutto l’orgoglio del piccolo, che ha potuto ammirare il gesto del proprio papà Carabiniere, da ieri ancora più eroe.