Forza Italia sostiene la protesta dei lavoratori Conad di Macchia

Monte Sant’Angelo, 11 agosto 2018. Oggi, una rappresentanza di Forza Italia di Monte Sant’Angelo, formata da Pietro Accarrino, Angelo di Martino e Felice Scirpoli, ha fatto visita ai lavorativi Conad del “Centro Commerciale del Gargano” (ex Leclerc) di Macchia in presidio permanente per scongiurare il loro licenziamento. Oltre a portare solidarietà, vicinanza e sostegno alle battaglie di queste lavoratrici e di questi lavoratori, abbiamo percepito la determinazione di donne e uomini che intendono difendere il lavoro, cioè il pane per i propri figli e per il loro futuro: questo atteggiamento fa ben sperare, sapendo che non si lasceranno sconfiggere!

*FORZA ITALIA*, come detto ai lavoratori, auspica, come giusto che sia e come certamente avverrà a breve, l’interessamento della Task force regionale per il lavoro, convinti che sia quella la sede istituzionale più opportuna per affrontare e risolvere la vertenza, così come avvenuto positivamente per la ex “Sangalli Vetro”.

*FORZA ITALIA* si appella a CONAD, chiedendo di non abbandonare queste famiglie, questa terra, questa gente che ha così tanto creduto nella capacità imprenditoriale di Conad da aver programmato il proprio futuro, qui, mettendo su famiglia.

Le lavoratrici e i lavoratori sappiano di avere al loro fianco i Sindacati, le Forze Politiche e, come abbiamo avuto modo di verificare, tutte le Istituzioni del territorio (Deputati, Senatori, Amministrazioni e Consigli Comunali): ancora una volta, il Territorio, unito, potrà risalire la china!

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)