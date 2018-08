Happy calcio A7

Di:

Manfredonia, 11 agosto 2018. Il Comitato UISP, Struttura Calcio, organizza, in collaborazione della Polisportiva Salvemini, una SPRIZZ-ata di calcio concentrato in 3 giorni in prossimità della festa Patronale di Manfredonia, unico limite è che i calciatori devono avere almeno 18 anni, il resto possono partecipare tutti, tesserati e non!! L’evento si terrà presso gli impianti della Polisportiva Salvemini tra Musica, intrattenimento e calcio, ci saranno intrattenimenti anche per i bambini. La novità dell’evento è che a fine gara ci intratterremo mangiando, bevendo e ascoltando bella musica!!!!

Per info:

3807646583 Orazio

‭338 9654240‬ Michele

Vi aspettiamo!!!!