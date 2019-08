“IMU non pagata su ospedale”, contenzioso tra Comune di San Giovanni e Vaticano

Foggia , 11 agosto 2019. Contenzioso in corso tra Comune di SanGiovanni Rotondo e Vaticano per “l’Imu non pagata sull’ospedale di Padre Pio”, vale a dire “Casa Sollievo della Sofferenza”. Lo riporta il Corriere della Sera – Corriere del Mezzogiorno .

Come riportato nel testo, al centro del contenzioso ci sono ” l’«Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza» (l’Immobiliare) che possiede gli immobili ospedalieri (oltre a una modernissima stalla con 700 bovini e frantoi per la produzione di olio) e la «Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza» (la Fondazione) che gestisce questa struttura d’eccellenza con 900 posti letto in provincia di Foggia. A entrambe sono stati notificati avvisi di accertamento salatissimi. L’Immobiliare è una spa che fa capo all’Apsa, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. La Fondazione, presieduta da Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è un ente «sotto la vigilanza della Santa Sede — dice lo statuto appena rinnovato — e per essa alla Persona del Cardinale Segretario di Stato pro tempore».