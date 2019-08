Ricci “Parco, auguri al prof Pasquale Pazienza”

Di:

L’Università di Foggia esprime la propria soddisfazione per la nomina, ora ufficiale in seguito al decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, On. Sergio Costa, del prof. Pasquale Pazienza alla Presidenza dell’Ente Parco nazionale del Gargano.

«Siamo molto felici – dichiara il Rettore, prof. Maurizio Ricci –che la Presidenza di una istituzione prestigiosa, come il Parco del Gargano, sia stata affidata a un docente della nostra Università: segno evidente che la qualità dei nostri docenti rappresentaun punto di riferimento per le istituzioni pubbliche. In passato, già altri professori sono stati scelti per rivestire ruoli significativi: ora la nomina del prof. Pasquale Pazienza è un’ulteriore conferma. A lui, a nome di tutta la Comunità accademica e mio personale, formulo i migliori auguri di buon lavoro: conoscendo la complessità del territorio che racchiude il Parco, credo che le capacità professionali del prof. Pazienza sapranno guidare l’Ente nazionale Parco del Gargano».