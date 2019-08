Salvini: ‘No a inciuci, gli italiani vogliono un governo forte’

Di:

Scontro sulla crisi di governo sempre più serrato. Salvini pressa per elezioni subito e chiede che il Parlamento si esprima prima di Ferragosto: ‘niente inciuci – afferma il leader della Lega – gli italiani vogliono un governo forte e libero’. Appello dall’ex premier Renzi: ‘votare subito sarebbe folle, ora un governo istituzionale per il taglio dei parlamentari, fermare l’aumento dell’Iva, elezioni senza strumentalizzazioni‘. E il senatore Leu, Grasso, propone alle opposizioni di non partecipare al voto sulla mozione della Lega di sfiducia a Conte: ‘così la crisi passa dalle mani di Salvini a quelle di Mattarella’, spiega.

“Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o ‘di scopo'(?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei Sì. Ci stai???”. Lo scrive il vice-premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo primo tweet della giornata.

