“10° Rally Porta del Gargano”: aperte le iscrizioni

Foggia, 11 agosto 2020. Procede spedita a tutta velocità l’organizzazione del “Rally Porta del Gargano – CRZ” che quest’anno taglia l’importante traguardo della sua decima edizione. In programma il 5 e 6 settembre pv, anche nella versione Historic (5^ed.), l’attesissimo evento rientra nel calendario della “Coppa Italia Rally di Zona”, “Trofeo Renault” e “Michelin Cup” e si disputerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 per equipaggi, addetti ai lavori e pubblico. Il primo atto ufficiale della 10^ edizione è stato l’apertura delle iscrizioni giovedì 6 agosto. Gli equipaggi possono consultare l’apposita sezione del sito web ACI SPORT o il seguente link del rinnovato portale ufficiale del “Rally Porta del Gargano” https://www.rallyportadelgargano.it/areaconcorrenti.php, dove è possibile iniziare a scoprire anche le prime novità di quest’anno, i cui dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa ad inizio settembre c/o il “Grand Hotel Vigna Nocelli” (Lucera).

Attesi equipaggi, anche con scuderie e vetture rinomate, da tutt’Italia per quello che è uno degli appuntamenti più importanti del motorsport del Sud Italia con i suoi tracciati molto tecnici, paesaggi incantevoli ed il blasone storico della competizione. Un’ennesima occasione anche di promozione e valorizzazione turistica del territorio.

Come annunciato qualche settimana fa il “10° Rally Porta del Gargano – CRZ” può contare sul sostegno all’organizzazione del Comune di Foggia e, pertanto, le cerimonie di partenza (sabato 5 settembre ore 18.30) ed arrivo e premiazione (domenica 6 settembre alle ore 18) si svolgeranno nel capoluogo dauno c/o Palazzo di Città. Ritornano nell’area mercatale “Scaloria” a Manfredonia il Parco Assistenza e la Sala Stampa.

Confermate le Prove Speciali “Macchia – Monte Sant’Angelo” (prima partenza alle ore 7.30 di domenica 6) e “Gargano” (Monte Sant’Angelo – Foresta Umbra); entrambe le prove saranno ripetute tre volte ciascuna. Immancabile sarà anche lo shakedown, in programma sabato 5 settembre (ore 10.30) sulla Mattinata – Monte Sant’Angelo (1° tratto), con la nuova formula di suddivisione per gruppi di autovetture.

Nei prossimi giorni saranno rese note anche le normative di comportamento di sicurezza ed anti Covid-19 che equipaggi, addetti ai lavori e pubblico dovranno necessariamente rispettare per consentire la buona riuscita della manifestazione.