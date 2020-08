Manfredonia, 11 agosto 2020. “Fino a maggio 2019 i dati dello smaltimento dei rifiuti erano in linea con il PEF (documento di programmazione economico-finanziaria) dalla mia amministrazione approvato in Consiglio Comunale, e nessun aumento era dovuto per la TARI. Nel dicembre del 2019, con lโ€™attivitร commissariale in corso, la questione rifiuti ha iniziato a prendere una piega diversa per superficialitร ed inerzia.

Innanzitutto, cโ€™รจ stata una diversa collocazione degli impianti di smaltimento imposta dalla Regione e a cui nessuno si รจ opposto. Inoltre, un calcolo inesatto ha portato a pensare che per pagare lo smaltimento occorressero 800mila euro in piรน, mentre in realtร sono 300mila. Tale errore grossolano si รจ ripercosso anche nel 2020, dove lโ€™emergenza Covid ha fatto sรฌ che si potesse evitare lโ€™approvazione del PEF prendendo come riferimento le errate valutazioni della Commissione Straordinaria fatte nellโ€™anno precedente.

Il risultato รจ che viene chiesto ai cittadini di Manfredonia di pagare ben 1 milione di euro in piรน per la TARI. E badate bene, ๐ฅ๐š ๐“๐€๐‘๐ˆ ๐žฬ€ ๐ฎ๐งโ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž ๐š ๐œ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ณ๐ข ๐๐ข ๐ซ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š, ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ž ๐ฌ๐ฆ๐š๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ข ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐ฎ๐ญ๐ข ๐ฎ๐ซ๐›๐š๐ง๐ข ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž๐ ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐จ๐๐จ ๐ฉ๐ฎ๐จฬ€ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐š ๐๐š ๐ฎ๐ง ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ. Pertanto, lโ€™aumento spropositato รจ doppiamente illegittimo poichรฉ nessun beneficio potrร ricavarne la cittร .

๐‚๐จ๐ฆ๐ž ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š, ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ ๐ข๐šฬ€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐š๐ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ง๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐š ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐š๐ฏ๐š๐ง๐ญ๐ข ๐š๐ฅ ๐†๐ข๐ฎ๐๐ข๐œ๐ž ๐“๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ง๐๐จ๐ฆ๐ข ๐š๐ ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ข๐ญ๐ญ๐ข๐ฆ๐จ”.

Lo scrive sui social il giร sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.