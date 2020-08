Assalto a portavalori sulla A14: lanciata anche carica esplosiva ma il colpo fallisce

(adnkronos)Assalto a un portavalori sulla A14 Bologna Taranto. Il tratto tra Foggia ed il bivio con l’A16 è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina, avvenuta all’altezza del km 591,700. I banditi a bordo di tre auto, messe di traverso e poi date alle fiamme, hanno gettato chiodi sull’autostrada A14 a Cerignola per fermare il transito del furgone blindato e delle volanti delle forze dell’ordine. Hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il blindato e hanno provato a portare via il bottino, ma è scattato il blocco al furgone e il colpo non è riuscito. Sono scappati allora a piedi. La polizia li sta cercando. Nessuna fra le tre guardie giurate è rimasta ferita e ora vengono ascoltate per dettagliare con precisione quanto accaduto. Bloccata l’autostrada A14, nel tratto tra Cerignola Est e Canosa, in direzione sud, stesso punto del tentativo fallito, ancora un assalto a un portavalori, del 24 luglio scorso. Pure questo colpo sarebbe fallito.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, dei Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, informa Autostrade per l’Italia, si sono registrati anche 3 Km di coda.(adnkronos)