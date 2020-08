Campo “La Regione ha moltiplicato sforzi e finanziamenti per il settore culturale”

Bari, 11 agosto 2020. Quando agosto tramonta e sorge settembre Manfredonia si rivitalizza con la cultura grazie alla capacità progettuale della Bottega degli Apocrifi e al sostegno finanziario del Teatro Pubblico Pugliese. È l’ennesimo segnale di attenzione del consorzio costituito dalla Regione Puglia per promuovere e valorizzare azioni culturali dal basso che, altrimenti, non troverebbero sul mercato le risorse necessarie a dispiegare i propri positivi effetti sulle comunità. Dal 26 agosto si rincorreranno eventi di musica e teatro, anche realizzati in contesti di grande valore e pregio storico e comunitario, con accesso gratuito e partecipazione diretta di chi voglia cimentarsi con i linguaggi teatrale e del canto.

Tutto si svolgerà rigorosamente all’aperto e nel pieno rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio da Covid-19. Anche se farlo costa più lavoro e determina meno partecipazione, è doveroso impegnarsi tutti a scongiurare il riaccendersi della pandemia che proprio alle imprese della cultura è costata tanto in termini di produzione e reddito.

Motivo per cui la Regione Puglia, anche per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, ha moltiplicato sforzi e finanziamenti destinati a questo settore, così da garantirne la continuità operativa e occupazionale.