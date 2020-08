“Commissari Prefettizi, Borgo Mezzanone chiede ascolto”

Manfredonia, 11 agosto 2020. Il “Ghetto” abusivo che sorge sulla pista dell’ex aeroporto fa parlare ancora di se. Dopo la mega rissa seguito dall’incendio di numerose baracche – ricordo che un immigrato è ancora grave mentre un bracciante a giugno moriva in un rogo tra le lamiere – ecco la ciliegina sulla torta: è di questi giorni la notizia della positività al COVID di alcuni ospiti della baraccopoli. La comunità del Borgo ormai vessata da un modello scellerato di accoglienza, paga un prezzo altissimo in termini di sanità e sicurezza accompagnate da disorientamento per la poca efficienza delle istituzioni.

Nel maggio scorso chiesi un incontro dal Prefetto insieme al Presidente Di Staso del Comitato spontaneo “Disagi di Borgo Mezzanone” e tra le varie criticità rappresentate dell’area in questione tuttavia, non era emerso nessun caso COVID dei residenti della pista ma, evidentemente, non è stato fatto uno screening approfondito poichè non si comprende come sia possibile effettuare tamponi a persone non censite e in perenne mobilità essendo impossibile farlo per noi comuni residenti. Non ultimo, da più giorni, la stessa associazione sta chiedendo un incontro con i Commissari Prefettizi del Comune di Manfredonia al fine di meglio comprendere come intendono procedere ma per di più chiedono di non essere lasciati abbandonati per l’ennesima volta. Pertanto restano ad oggi ancora in attesa di convocazione.



Cristiano Romani