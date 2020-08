Contagi da Covid-19 a Mezzanone, Miranda “Dalla Regione nessuna informazione”

Foggia, 11 AGOSTO 2020. “Ieri, riprendendo le notizie di stampa circa l’esistenza di contagi da Covid-19 tra i migranti presenti a Borgo Mezzanone, avevo sollecitato le istituzioni a chiarire se queste informazioni corrispondessero al vero”. Lo dichiara i l dirigente regionale e responsabile organizzativo provinciale della Lega.

“Una richiesta avanzata, come ho voluto specificare a scanso di equivoci, non per alimentare allarmismo, per terrorismo da propaganda elettorale o per strumentale curiosità nei confronti della nazionalità dei contagi, ma per rappresentare i timori della popolazione di Capitanata rispetto ad un contesto in cui i bassi livelli igienico-sanitari e l’illegalità presente nel ‘ghetto’ che sorge sulla pista dell’ex aeroporto costituiscono oggettivamente un pericolo altissimo. Anche in ragione dei molteplici contatti che tanto i residenti del CARA quanto coloro i quali vivono all’interno della baraccopoli abusiva hanno quotidianamente, muovendosi con i mezzi pubblici, frequentando il cosiddetto ‘Quartiere Ferrovia’ e lavorando nei campi. A questa richiesta di trasparenza, purtroppo, non è arrivata alcuna risposta. L’ASL FG si è limitata a parlare di quattro cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale risultati positivi al Covid-19 in forma asintomatica.

Stamani il dorso di Capitanata de La Gazzetta del Mezzogiorno titola testualmente: ‘Covid-19, la curva s’impenna; quattro ricoverati del ghetto’. È evidente, dunque, che le mie preoccupazioni legate alle precedenti anticipazioni di stampa erano e sono assolutamente meritevoli di un urgente chiarimento da parte della Regione Puglia, soprattutto in ordine alle strategie che si intende mettere in campo per scongiurare un allargamento dei contagi e per tenere sotto controllo una situazione potenzialmente esplosiva, vista la realtà in cui potrebbe essersi sviluppata.

Lo scrupolo con cui il governo regionale invita i cittadini pugliesi a rispettare le regole dovrebbe essere accompagnato da un atteggiamento ugualmente responsabile e attento nei confronti di situazioni tutt’altro che meno pericolose.