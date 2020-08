De Martino contro il leghista Splendido “Sulla sanità notizie false e denigratorie”

Foggia, 11 agosto 2020. “In occasione della campagna elettorale qualcuno vuole fare lo Splendido usando argomenti sul filo del terrorismo psicologico”. Lo scrive in una nota Rino de Martino, segretario provinciale per i Popolari con Emiliano, a proposito di alcuni messaggi “fuorvianti” postati in rete dal leghista Joseph Splendido, candidato alle regionali. “Mi riferisco in particolare ad un post secondo il quale Emiliano starebbe prendendo in giro gli operatori sanitari. Ritengo che diffamare una persona corretta e sensibile come il nostro Presidente utilizzando l’argomento più caldo come quello della Sanità post COVID sia scorretto. Si vuole far credere che Emiliano non intenda erogare il bonus garantito dallo Stato a favore di tutte le strutture pubbliche e private che si sono battute nella lotta al COVID. “È assolutamente falsa questa ‘notizia’ – sottolinea de Martino- perché Emiliano si è detto disponibile ad anticipare e incrementare il bonus statale”.

De Martino, nella nota, aggiunge alcune precisazioni: “Va spiegato che la Regione non può erogare importi a favore di strutture private, sotto i riflettori c’ è la privata ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo per cui Emiliano ha dichiarato “di non aver ricevuto nessuna richiesta da parte del nosocomio”. È ovvio che nel momento in cui le richieste vengano effettuate secondo burocrazia, il Presidente Emiliano sarà ben felice di essere il tramite dei suddetti Bonus ed anticiparle”.

Nella campagna elettorale in corso la sanità, ribadisce il coordinatore provinciale, occupa un posto di rilievo e “trovo che sia irrispettoso della buona fede dei cittadini trattare argomenti delicati e diffamare persone con l’unico scopo di attirare voti, un contrario alle norme del senso civile. Del resto, non me ne vogliano, è un mood tipico proprio di quella Lega che fino a qualche anno fa buttava fango sul Sud mentre ora, avendo scoperto che anche noi meridionali abbiamo il diritto di voto, cerca strade percorribili. Si presentano come il futuro che avanza ma che di nuovo hanno solo una casacca verde. La nostra Terra e gli interessi leghisti non sono mai andati d’accordo”.