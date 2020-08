Fallucchi visita l’azienda Algesiro: “Modello imprenditoriale da sostenere”

Manfredonia, 11 agosto 2020. “Sono a Manfredonia insieme al parlamentare europeo all’on. Pietro Fiocchi nell’azienda Algesiro, una realtà importante nel settore dell’acquacoltura, accolti dalla titolare, Michela Cariglia”. Prosegue il tour elettorale di Anna Mari Fallucchi, candidata con Fitto nella lista “La Puglia domani”. “Qui ho trovato innovazione, passione, positività e amore per la propria terra -prosegue Fallucchi- questa è la nostra Capitanata, questi sono i modelli imprenditoriali di cui abbiamo bisogno e che le istituzioni devono sostenere”.

A spiegare cosa sia Algesiro è la titolare Michela Cariglia: “E’ nata un’idea nata tanti anni fa quando c’erano zero risorse per l’acquacoltura 4.0. Siamo gli unici in Puglia ad avere la certificazione biologica. La scelta di trasformare l’impianto da acquacoltura tradizionale a biologica è venuta perché il posto è particolarmente ricco di fitoplancton. Oggi produciamo molluschi, spugne di mare, pesci (spigole, orate, dentici), ostriche, vongole, cozze, calamari e ricci di mare. Inoltre, dai gusci dei molluschi si ricavano carbonato di calcio per la produzione dei mangimi per galline ovaiole e conigli. Il modello è la Toscana, che ha una grande realtà imprenditoriale che però ha al suo fianco le istituzioni, come non accade in Puglia”.

La visita presso l’azienda è avvenuta insieme al parlamentare europeo eletto in Fratelli d’Italia, l’imprenditore Pietro Fiocchi.