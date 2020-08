Foggia. Operazione bonifica terreno tra via Natola e via Grassi

Foggia, 11 agosto 2020. Importante operazione di bonifica del terreno tra via Natola e via Grassi a Foggia. Questa mattina sono cominciate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza nel terreno di proprietà privata compreso tra via Natola e via Libero Grassi a due passi dal centro commerciale Mongolfiera.

Con la piena collaborazione dei proprietari del terreno e l’intervento della Polizia Locale si è potuta abbattere una baracca abusiva dove, solitamente, stazionavano alcuni nomadi e che versava in condizioni igienico sanitarie critiche. Con la bonifica dell’intera area, inoltre, è stato scongiurato anche il rischio di incendi.