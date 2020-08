Fratres e AVIS primo gemellaggio in Capitanata

Zapponeta, 11 agosto 2020. Per la prima volta in Capitanata due associazioni diverse tra di loro ma con lo stesso scopo di salvare vite umane, in nome della solidarietà si uniranno per un gemellaggio. Domenica 16 agosto, si celebrerà a Zapponeta tra l’Associazione Fratres di Zapponeta “San Michele Arcangelo” e dell’avis di Firenze suggelleranno il vincolo di amicizia con un gemellaggio. Un legame utile per sviluppare strette relazioni associative e promuovere comuni iniziative di diffusione della cultura della donazione gratuita, anonima e periodica del sangue e dei suoi componenti.

Un’amicizia che sarà il solco nel quale cresceranno e si alimenteranno relazioni umane, culturali, di solidarietà tra due realtà associative di Donatori di sangue diverse tra loro ma unite con gli stessi intendi statutari, geograficamente lontane, ma fortemente legate da un saldo impegno di prossimità. Idealmente si uniranno l’anima e il cuore di città diverse, l’impegno responsabile di cittadini donatori, di mare e di città storica e culturale, distanti centinaia di chilometri per disegnare una solidarietà del dono forte e transregionale. I due Presidenti, unitamente ai Direttivi dei Donatori, si assumono l’impegno di mantenere contatti vivi e permanenti tra le due associazioni, per favorire sentimenti di amicizia e la migliore collaborazione per concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue ed emoderivati, di perseguire con determinazione livelli di qualità e di sicurezza per la tutela dei donatori e dei trasfusioni.

All’evento parteciperanno: Luigi Conte Presidente AVIS Firenze, Vincenzo Manzo Presidente nazionale Fratres, Enea Bolsieri Presidente provincia di Foggia Fratres, Dott. Gaetano Granatiero primario del centro trasfusionale dell’ospedale di Manfredonia, il socio benemerito dell’AVIS di Firenze Domenico Palmieri, il sindaco di Zapponeta Vincenzo D’Aloisio e Fabio Cercio Presidente Fratres Zapponeta.