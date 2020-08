I 25 anni di Miss Italia con Parole e Musica

QUASANO (BA), mar 11 AGO – Venticinque anni di Miss Italia con Parole e Musica. L’agenzia del talent scout foggiano Mimmo Rollo e di Lidia Morelli ha festeggiato il suo storico anniversario domenica sera nella prima tappa di Quasano, in provincia di Bari. Tanti sono stati nel corso degli anni i talenti pugliesi valorizzati da Rollo, che nella sua carriera è riuscito anche nella difficile impresa di portare per la prima volta in Puglia il titolo di Miss Italia con l’affermazione della foggiana Manila Nazzaro nel 1999.

A Quasano, nella tappa presentata domenica sera da Marco Rollo, si sono alternati alcuni storici artisti e collaboratori del concorso, tra cui Tommy Terrafino, Dario Laveneziana, Emilio Volgarino, Mario Clarendon e Andrea Martins. Sul palco sono salite anche alcune finaliste nazionali degli anni scorsi, Antonia Fragasso e Mariangela Stufano.

Nella prima selezione pugliese dell’81esima edizione di Miss Italia si è affermata Eulalia Lozupane, aspirante attrice, 19enne di Polignano a Mare, che ha prevalso su un folto gruppo di 30 concorrenti. Ma nonostante il periodo di ferragosto, il tour di Miss Italia quest’anno è solo all’inizio e proseguirà anche nei prossimi mesi. Il 5 settembre, infatti, è in programma la prossima tappa a Sannicandro di Bari organizzata dall’agenzia Parole e Musica di Mimmo Rollo. Le iscrizioni, come sempre gratuite, sono riservate alle ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni anche alla prima esperienza: per partecipare si può compilare il modulo di adesione sul sito www.missitalia.it.