Il 13 agosto la ‘riscossa’ dei mancini, la loro giornata

(ansa) Tutto l’anno si destreggiano in disposizioni di case e uffici progettati per il comfort di chi usa la destra come mano dominante. ‘Sopportano’ porte, cucine, lavelli, mouse, tastiere e scrivanie per lo più a misura di destrimani. Ma il 13 agosto e’ il giorno della ‘riscossa’ per i mancini: una giornata internazionale a loro dedicata, per celebrare una particolarità che non è più considerata un difetto da correggere come in passato e che interessa oggi circa il 10% della popolazione mondiale.

Come riporta un articolo dello scorso anno sul Washington Post, nel 1860 solo il 2% della popolazione preferiva l’utilizzo della mano sinistra. La percentuale nel 1920 è salita al 4% per poi arrivare al 10% nei giorni nostri.