Lady Chef Manfredonia “Frisa e Mare”

La Frisella, anticamente detta “pane dei Crociati“, poichè sostentamento delle truppe Cristiane che si recavano in Terra Santa. Pasto da viaggio anche per i pescatori, ideale e congeniale per i lunghi tratti grazie al suo shelf life (duratura) per questo non caduta in disuso, anzi, giunge sino ai giorni nostri, è Principe sulle nostre tavole come antipasto o piatto unico. Zuppa di acqua con condimenti a piacere dove pomodorini, spezie ed olio Evo non devono mai mancare. La si ottiene impastando farina di grano o orzo con acqua, sale e lievito. Viene lavorata a mano per renderne omogenea la struttura e tagliata nella spezzatura secondo tradizione locale.

La Frisa, nel nostro gergo, ha appartenenza del Sud Italia. Qualcuno ne contesta la paternità, altri se la fanno propria nelle sue varianti di impasto e presentazione. Io, oggi, sono qui non per determinare una appartenenza ma per deliziarvi con una mia variante : Frisa e Mare. Un viaggio nei ricordi di infanzia quando nella cucina di mia nonna inventavo ricette in attesa di mio nonno abile pescatore. A loro dedico questa mia unione di sapori tra Terra e Mare, i sapori di mia nonna, i saperi sul mare di mio nonno quella Storia che mi ha fatta crescere come Chef e poi Mamma. Buon Viaggio e buona degustazione!

Ricetta: Frisella, pomodorino ciliegino, cozze di Manfredonia ( allevamento ittico di eccellenza del territorio) olio Evo, mezzelune di sedano per conferire al piatto gusto, sapore e freschezza

Lady Chef Manfredonia Rosa Maria Coppolecchia

