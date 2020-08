Maltrattamento e uccisioni animali, macellazione clandestina: indagini nel Foggiano

Foggia, 11 agosto 2020. L’Associazione Accademia Kronos, con le Guardie Volontarie, opera in ambito Nazionale per la tutela Ambientale e Zoofila, in modo particolare, per la prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali di affezione. La Sezione delle Guardie zoofile Volontarie di Accademia Kronos di Foggia, Coordinata da Luigia CARACOZZI, con l’arrivo della stagione estiva, con il suo contingente di Guardie, ha intensificato i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei cani, controllando parchi cittadini e le principali arteria che collegano la città alle reti Autostradali e alle zone balneari. Purtroppo tale fenomeno, nonostante le campagne contro l’abbandono, viene praticato da proprietari senza scrupoli che rinuncino all’affetto dei loro pelosi, per qualche giorno di vacanza in libertà. Si ricorda che la legge punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Reclusione da 3 a 18 mesi e sanzioni da 5mila a 30mila euro in caso di maltrattamenti. Nel corso di tale attività, venivano effettuati mirati servizi di verifica su segnalazioni fatte da privati cittadini, alcune delle quali hanno consentito di far luce su condotte illecite poste in essere a danno di animali. ·

Veniva effettuato un controllo in un podere proprietà di un allevatore di ovini di 73 anni della provincia che, oltre a pecore, agnelli e maialini, deteneva diversi cani in pessime condizioni igieniche sanitarie e in ambiente fatiscente e colmo di escrementi; svolgeva la macellazione clandestina. Infatti, venivano rinvenuti dei cappi, uno dei quali con evidenti segni e macchie di sangue, riconducibili ad una recente macellazione e, come da descrizione fatta dallo stesso, l’uccisione degli animali prescelti per la macellazione, avveniva senza adottare nessuna pratica di stordimento. Sul posto, venivano inoltre rinvenute carcasse di diversi animali. Al termine dell’intervento, si provvedeva al ripristino delle condizioni idonei per i cani presenti sul posto, mentre, a carico del responsabile veniva redatta Informativa indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per i reati di: maltrattamento di animali; uccisione di animali e macellazione clandestina. ·

Un gruppo di volontari di Foggia informava questo Coordinamento del rinvenimento di un cane meticcio tipo Maremmano, in precarie condizioni di salute. Gli accertamenti effettuati da questo ufficio, permettevano di acclarare che si trattava di un cane che era stato adottato da un 60enne foggiano. Questi, interpellato in merito riferiva che il cane si era allontanato dal podere dove veniva custodito, dalla fine del mese di Marzo e in merito a tale allontanamento non aveva fatto nessuna ricerca ne denunciato agli Enti competenti l’allontanamento. Il 60enne veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per il reato di abbandono di animali. · A conclusione di una serie di accertamenti, venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Foggia due professionisti Veterinari foggiani, per maltrattamento di animale. I due professionisti, dopo aver visitato un cane meticcio che era stato investito e soccorso da un animalista, valutavano gravi le condizioni del cane ritenendo inutile ogni forma di cura, stabilendo che l’unica soluzione era applicare l’eutanasia e omettevano ogni forma di somministrazione, farmaceutica e alimentare, per alleviare la sofferenza al povero cane ferito.

La determinazione dell’animalista, contraria alla decisione formulata dai professionisti, permetteva di salvare la vita al cane. Infatti, dopo tanta insistenza, l’animalista riusciva nel suo intento di portare il cane in un’altra struttura, una clinica Veterinaria di Bari che ha preso in cura l’animale investito che, giorno dopo giorno ha migliorato la sua condizione e presto tornerà a correre. Un ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, intervenuta con i suoi militari in alcune situazioni di difficoltà, a sostegno degli operatori di questo Coordinamento.

Foggia, 11 Agosto 2020 IL COORDINATORE PROVINCIALE