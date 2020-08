Manfredonia. Su 140 Lsu stabilizzati 13: può ritenersi un motivo di vanto?

Manfredonia, 11 agosto 2020. La storia degli LSU che da circa 25 anni contribuiscono a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ai cittadini di Manfredonia è soltanto una delle tante storie del precariato di Stato. E fin qui nulla di speciale. Facendo propria la decisione della Giunta comunale decaduta di stabilizzare soltanto 13 LSU su circa 140, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha purtroppo contribuito a scrivere l’ultima pagina di una vicenda che si caratterizza per l’intricarsi di protagonisti.

Dopo circa venticinque anni di lavoro fianco a fianco con gli impiegati di tutti i servizi comunali, maturando professionalità ben diverse da quelle previste per legge, la legge Madia aveva aperto uno spiraglio per la regolarizzazione dei precari di Stato. La Regione Puglia finanziava, quindi, progetti per la stabilizzazione e redigeva una graduatoria sulla base di parametri oggettivi, mentre il Comune di Manfredonia, decideva di organizzare una “selezione” che nulla serviva a selezionare, limitata com’era ad attribuire un giudizio di mera idoneità a lavoratori giudicati idonei dopo circa 25 anni.

Comunque, la “selezione” si tiene ed ottiene quali unici, prevedibili risultato di dar vita a contenziosi ancora pendenti e di alterare la graduatoria regionale.

Arriviamo all’anno 2019. La Commissione antimafia si è appena insediata a Palazzo S. Domenico. Il Consiglio comunale il 18 marzo approva il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per scongiurare il dissesto. Il 29 marzo la Giunta comunale aumenta il numero di LSU da stabilizzare da 7, come previsto appena un anno prima, a 13… Il giorno dopo le dimissioni del Sindaco. E cosa dire delle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) che dopo anni di incontri e di proteste soppresse in attesa della trattativa diplomatica in cui poter vantare, per un cospicuo numero di persone, un diritto tanto atteso e ancor più deluso dopo l’incontro tenutosi in Regione il 30 giugno u.s. si conclude con una conferma di quanto già concordato con l’Amministrazione comunale, in cui il numero delle persone da stabilizzare è 13 tagliando fuori tutti gli altri senza una programmazione che garantisse i diritti di TUTTI, anche di coloro i quali ad oggi si vedono esclusi, ma che continuano ad esserci e lavorare.

Infine, non possiamo non dirci delusi ed amareggiati dall’azione di coloro che non avrebbero dovuto mettere un semplice sigillo finale a una vicenda misera che, come tante altre, ben rappresenta la miseria di un territorio abbandonato a se stesso e che non riconosce, anzi nega, anche la minima dignità al lavoro”.

Un gruppo di Lsu del Comune di Manfredonia (e-mail inoltrata a StatoQuotidiano.it, 11 agosto 2020).