Nubifragio e Covid. Cala il sipario su ‘Luce in scena’ a Foggia

Avevano ripreso con molte difficoltà dopo il lockdown, erano impegnati nei laboratori per l’Estate in villa, la rassegna organizzata dal Comune di Foggia. Poi la pioggia del 7 agosto che si è abbattuta copiosa sulla città ha provocato gravi danni alla sede di ‘Luce in scena’. Da qui la sofferta decisione di calare il sipario. L’associazione lo annuncia con un comunicato su facebook.

“Con le disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020, che hanno sospeso tutti gli spettacoli e le attività aperte al pubblico (quali scuola e formazione artistica) e con il nubifragio del 6 agosto che ha reso inagibili ed impraticabili gli spazi di “Luce in Scena” (distruggendo la pavimentazione, i materiali e gli strumenti), l’ Associazione Culturale e Musicale Luce in Scena è costretta a dover calare il sipario. A malincuore si spengono le luci su una realtà professionale del territorio, che opera da oltre 10 anni egregiamente nel campo della cultura, dello spettacolo e della formazione. Non vi sono fondi per poter sopperire e di conseguenza sistemare tutti i danni che in questo momento sono davvero insormontabili”.

Durante la fase di ripresa dopo il 25 maggio, avevano sottolineato che, oltre alla confermata riapertura di teatri e cinema il 15 giugno prossimo, “non c’erano prospettive propizie all’orizzonte. Il settore vive ormai solo l’incertezza, dal momento che difficilmente potrà riavviarsi da solo senza aiuti da parte di Stato, Regioni ed Enti locali. Non basta riaprire le strutture o proporre qualche evento, occorre una manovra per tutelare i soggetti economici indipendenti, i privati e gli invisibili. Per noi “riaprire” non significa assolutamente nulla. La programmazione è saltata, le lezioni quotidiane sono da mesi sospese, tutto ciò che era in calendario non potrà essere riproposto, seminari e saggi non possono essere organizzati, stare aperti significherà solo essere legittimati a ricevere bollette e richieste di pagamento da parte del pubblico e del privato”. Hanno ricominciato, la bufera di agosto, che ha colpito anche molte attività commerciali a Foggia già flagellate dal Covid, ha determibato la chiusura.

In foto i danni della pioggia nella sede di ‘Luce in scena’