Pio e Amedeo da Baia delle Zagare lanciano la sfida al brindisi più pazzerello d’Italia

Dopo l’aperitivo social più grande d’Italia, organizzato durante il periodo di lockdown da Peroni con la preziosa collaborazione del duo comico Pio & Amedeo, con cui sono stati raccolti 100.000 euro a favore dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, è arrivato nuovamente il momento di brindare. Da sTappiamociacasa a sTappiamociacasa (vostra): Peroni lancia una nuova challenge, un brindisi per superare divisioni e differenze e riunire l’Italia, ma questa volta fisicamente.

Dalla splendida cornice pugliese della Baia delle Zagare Pio e Amedeo, tramite i loro canali social, hanno invitato tutti gli italiani a brindare nei modi più originali e divertenti in compagnia di Peroni. Il premio per il video più “pazzerello”? Un brindisi dal vivo proprio insieme al duo comico.

I video ricevuti sono stati tantissimi, da nord a sud, nei luoghi del cuore degli italiani, al mare, in montagna, nelle proprie abitazioni e in tutti i dialetti del Paese. Il vincitore è stato solo uno e i due talent non hanno disatteso le aspettative, sono andati a bussare alla porta del fortunato vincitore per festeggiare insieme.

Pio e Amedeo hanno raccontato la loro visita attraverso i video che hanno condiviso sul loro profilo Instagram e ci hanno spiegato com’è nata questa collaborazione, e tutte le emozioni che hanno vissuto, in un’intervista esclusiva.

Dopo mesi di lockdown, di abbracci virtuali e saluti attraverso gli schermi dei nostri computer, finalmente l’Italia, seppure con la prudenza che ancora richiede l’attuale situazione, torna a brindare, a far sentire il rumore dei bicchieri e a guardarsi negli occhi, con l’augurio che sia l’inizio di una nuova fase.

Intervista a Pio e Amedeo

D: Com’è nato il vostro rapporto con Peroni?

R: Il nostro rapporto con Peroni esiste da sempre, è la birra che accompagnava i pranzi con le famiglie o le gite fuori porta.

D: Che cosa vi ricorda Peroni?

R: Peroni ci ricorda l’estate, una bella impepata di cozze con la Peroni accanto, la freschezza, perché quando la bevi ghiacciata non ha rivali, ma anche l’abbronzatura, noi ce la mettiamo al posto della crema per esempio! (risata)

D: Che tipo di riscontro avete avuto dopo l’aperitivo più grande d’Italia?

R: Dopo l’aperitivo più grande d’Italia la gente ci ferma per chiederci le casse di Peroni e quindi vorremmo fare una richiesta al signor Peroni: è possibile averne un po’? Scherzi a parte è stato un evento speciale che ci ha permesso di dare un piccolo sostegno all’Italia in un momento molto difficile, riunendo gli italiani insieme a Peroni.

D: Raccontanteci più nello specifico dell’attività #Stappiamociacasa(vostra)?

R: È stato un progetto che ci ha appassionato molto. Ci sono arrivati tantissimi video da tutta Italia e per fortuna che Peroni ha chiesto agli utenti di scegliere perché per noi non sarebbe stato facile scegliere il brindisi più “pazzerello”, è stata una bella lotta! Abbiamo riunito tutta l’Italia e alla fine siamo arrivati in provincia di Avellino a casa del vincitore… per fortuna che avevano la piscina!

È possibile vedere i video sui canali Facebook e Instagram di Birra Peroni.

Birra Peroni

Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 mln di ettolitri – prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova – di cui oltre 1 mln esportati. Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO AZZURRO, NASTRO AZZURRO PRIME BREW, NASTRO SARDEGNA, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI 3.5, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI FORTE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA PILSEN, RAFFO, BIRRA NAPOLI, CRYSTALL WUHRER, WUHRER TOURTEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S, DORMISCH, ASAHI SUPER DRY. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. www.birraperoni.it – Birra Peroni è anche su LinkedIn, Twitter e canale YouTube.

