S. Severo, stanziati 57mila per manutenzione immobili confiscati alle cosche mafiose

(GdM) Saranno ristrutturati a San Severo per essere utilizzati nelle attività dei cantieri di antimafia sociale due immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: uno si trova al piano terra in una palazzina in via Ascoli Satriano, il secondo è ancora un locale a piano terra in via Accadia. Lo ha deciso la giunta comunale sanseverese, che dato mandato al dirigente dell’area opere pubbliche, Benedetto di Lullo, di avviare gli atti necessari alla riqualificazione del bene, al fine di consentire la fruizione quale struttura ricreativa e ricettiva che ospiterà parte delle attività dei cantieri che diventeranno fulcro catalizzatore delle attività di animazione socio urbana. Mentre al dirigente dell’aria patrimonio Francesco Rizzitelli è stato dato mandato di procedere all’acquisto degli arredi necessari alla realizzazione delle attività previste. Fonte: GdM