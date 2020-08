“Spiagge Sicure” a Marina di Lesina: Polizia Locale sequestra merce contraffatta

Foggia, 11 agosto 2020. A seguito della sottoscrizione presso la Prefettura di Foggia, di un protocollo d’intesa “Spiagge Sicure” tra il Prefetto di Foggia, S.E. Raffaele Grassi, e i rappresentanti di alcuni comuni del foggiano (tra cui proprio Lesina) destinatari di un finanziamento dal Ministero dell’Interno per progetti finalizzati alle iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, sono stati intensificati i controlli specie nel villaggio turistico ai piedi del Gargano che, nella giornata di lunedì 10 agosto 2020, hanno portato al sequestro di numerosi CD musicali prodotti illegalmente. La merce, venduta abusivamente sulle spiagge di Marina di Lesina da cittadini extracomunitari, è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Non sono mancate anche le sanzioni amministrative contestate ad ambulanti che stazionavano sui vialetti di accesso alle spiagge perché incuranti delle prescrizioni comunali e del Codice del Commercio e quelle al Codice della Strada prevalentemente in materia di sosta irregolare.