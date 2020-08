Superata la soglia dei 500 tamponi al giorno nel Laboratorio Covid “Di Venere”

Bari, 11 agosto 2020 – Oltre 500 tamponi eseguiti, ogni giorno, da un mese e mezzo. L’attività del Laboratorio Covid dell’Ospedale “Di Venere” di Carbonara non conosce sosta nella lotta contro il Sars-Cov2. Una ventina di professionisti, coordinati dal dr. Edmondo Adorisio (direttore dell’Unità operativa di Patologia Clinica) e dalla dr.ssa Michela Iacobellis (responsabile del Servizio centralizzato di Citologia e Screening), sono al lavoro h 24 per rintracciare la positività al virus.

Con risultati notevoli, se si pensa che la ASL Bari ha completamente rivoluzionato il Servizio centralizzato di Citologia e Screening, dotandolo di una struttura idonea, apparecchiature sofisticate e risorse umane per trasformarlo nel Laboratorio Covid che attualmente analizza in media il maggior numero di tamponi in tutta la Regione Puglia e che, dall’avvio dell’attività a marzo, ne ha processati 36.884.

Una metamorfosi resa possibile dal reclutamento di nuovo personale, in particolare dirigenti biologi e tecnici di laboratorio, per rinforzare l’organico, oggi composto da 18 unità, tra cui 6 biologi, 3 medici (2 anatomo-patologi e 1 microbiologa), 7 tecnici di laboratorio e 2 ausiliarie.

Il Laboratorio Covid del “Di Venere”, inizialmente in grado di analizzare appena 36 tamponi, ha accresciuto in maniera esponenziale il volume di attività sino a raggiungere e superare i 3-400 tamponi quotidiani e oggi stabilmente più di 500. Divenuto una struttura autonoma e certificata, il Laboratorio è operativo giorno e notte e ha diverse linee di trattamento dei tamponi.