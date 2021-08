Come convertire qualsiasi DVD in mp4: WinX DVD Ripper Platinum

Qualche anno fa ci siamo trovati tutti davanti all’esigenza di trovare un posto in casa per i vecchi VHS, inutilizzabili e ormai ingombranti, ma portatori di un’epoca ormai trascorsa.

Abbiamo cercato in tutti i modi di salvare i film più belli o i ricordi più preziosi convertendo le videocassette in DVD o in formati adatti alla visione sul PC.

Gli anni sono passati ancora, e oggi ci troviamo davanti a una situazione molto simile: abbiamo accumulato pile di DVD.

Ma quanti problemi incontriamo ogni giorno nella speranza di goderci un film la sera, sul divano davanti a una bella pizza e una birra?

Ormai i lettori DVD tendono a scarseggiare: sui PC non li ritroviamo più, mille problemi di lettura dei dischi, le console come la PS4 non riproducono film in DVD e così via.

È il momento, allora, di sfruttare l’ozio estivo per qualcosa di produttivo: convertire tutti i DVD con uno strumento semplicissimo.

Si tratta di WinX DVD Ripper Platinum, uno strumento semplice e scaricabile gratuitamente per convertire la propria collezione di DVD in formato mp4.

WinX DVD Ripper Platinum gratis

WinX DVD Ripper Platinum è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale.

È utilizzato da oltre 70 milioni di persone dal 2009 ad oggi.

Il 12% degli utenti usa WinX DVD Ripper Platinum per risolvere i problemi dovuti alla riproduzione dei DVD.

Il 19% lo usa per effettuare preventivamente backup prima che i DVD diventino datati.

Il 24% lo usa per portare i propri film preferiti ovunque, su iPhone e Android.

Il 45% trasforma i DVD in MP4: altissima qualità e peso ridotto, ottima soluzione per avere le proprie collezioni ovunque.

Ogni anno vengono processati, attraverso WinX DVD Ripper Platinum, ben 3.600.000 di DVD, da parte di professionisti, ma anche da studenti o persone anziane alle prime armi con i prodotti digitali.

Quali formati gestisce e come funziona?

WinX DVD Ripper Platinum è caratterizzato da una forte versatilità nei confronti dei maggiori formati video.

Converte, infatti, DVD in MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 e altri 350 formati diversi.

È progettato per risultare assolutamente semplice e adatto a chiunque.

Basta avviare il programma, selezionare il DVD da convertire e scegliere il formato desiderato.

Su computer di ultima generazione, si arriva a convertire un DVD ogni 5 minuti grazie al mix di tecnologia Level-3 Hardware Acceleration di Intel e di NVIDIA.

Il sito, inoltre, è completo di risorse disponibili gratuitamente per comprendere tutte le funzioni disponibili e imparare ad usarle per convertire DVD in mp4. Guide, tutorial e video a completa disposizione degli utenti.

WinX DVD Ripper Platinum, infine, è disponibile non solo per sistemi operativi Windows, ma è disponibile anche per MAC, a portata proprio di tutti, ovunque.