Lago Salso, Regione Puglia bacchetta il presidente del Parco del Gargano

Il riferimento è al caso dei circa 150 ettari di terreni vincolati nell’Oasi Lago Salso che sono stati trasformati in aree coltivate. Il ministero della Transizione Ecologica lo scorso 2 agosto ha trasmesso una diffida e ha intimato di ripristinare e rinaturalizzare le aree. L’assessora ha chiesto un incontro con il presidente proprio per procedere con il ripristino delle zone interessate. L’assessora Anna Maraschio ha dichiarato che erano state già manifestate le preoccupazioni al riguardo.

Danni ambientali a Lago Salso, chiesto incontro dalla Maraschio

A confermare i timori è stata la contestazione ufficiale inviata il 30 luglio scorso dal Ministero della Transizione Ecologica al Parco Nazionale del Gargano e al Liquidatore della società Oasi Lago Salso S.p.A. Le denunce tempestive e ripetute avanzate delle associazioni WWF Foggia e Federazione Nazionale Pro Natura hanno avuto ragione sui sospetti dei danni ambientali a Lago Salso. Infatti, i terreni adibiti a coltivazioni fanno parte dell’Oasi Lago Salso e sono vincolati al territorio dell’oasi poiché inseriti nella Rete Natura 2000. Inoltre, dal marzo 2018 sono stati inseriti fra le Zone speciali di conservazione.

Le aree interessate dovranno essere ripristinate

L’assessora ha anche aggiunto che considerata la convenzione siglata tra la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia e le richieste esplicite inviate dal Ministero della Transizione Ecologica, si impegnerà ad ottenere un incontro con il presidente del Parco Nazionale del Gargano e il Comune di Manfredonia. La sua richiesta sarà quella di vedere realizzate con urgenza tutte le misure necessarie per ripristinare e rinaturalizzare l’area interessata. Inoltre, la Maraschio ha aggiunto che chiederà altre informazioni per individuare quali sono state le omissioni che hanno causato ingenti danni ambientali a Lago Salso. Si provvederà dunque ad aggiornare gli interventi di monitoraggio per gestire il sito correttamente. (fanpage)