Lineonline.it: lo shopping sicuro e conveniente per antinfortunistica e DIY

Quella messa a disposizione del cliente da www.lineonline.it è una proposta immediatamente accessibile costituita da una selezione delle eccellenze relative ad antinfortunistica, giardinaggio, elettroutensili e fai-da-te. La qualità accompagna Lineonline.it sotto ogni aspetto della shopping experience, come rivela l’attenzione verso spedizioni rapide, in appena 24 ore, e reso gratuito su scarpe e abbigliamento. I marchi in catalogo sono quelli di riferimento, da Karcher a Bosch, legati a prezzi tra i più competitivi del mercato.

La praticità dell’acquisto coincide con tante concrete occasioni di risparmio relative ai brand di punta. Ad esempio? U-Power, Diadora Utility, Makita, Oleo-Mac, Pramac, Abac, Alpina, Base Protection e Campagnola.

La ricerca del prodotto perfetto su Lineonline è semplice grazie alle tante categorie e parametri di ricerca, tra cui brand e range di prezzo. Ci sono scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, generatore di corrente, stufe a pellet, bidone aspiratutto, sega circolare, smerigliatrice, decespugliatore, idropulitrice. Ma anche barbecue, robot tagliaerba, motozappa, soffiatori e molti altri articoli.

Le offerte da non lasciarsi sfuggire sono raccolte nella sezione “Promo”: prezzi incredibili con sconti spesso anche del 50%. Mentre per qualunque dubbio sulla proposta, il servizio di assistenza è accessibile sia via telefono che WhatsApp e form di contatto.

L’ordine arriva a casa del cliente in appena 24 ore (fatta eccezione di isole, Calabria e Puglia, per le quali la consegna è prevista in 48 ore), merito delle partnership con i migliori operatori del settore, come DHL, BRT, TNT.

Se nella fase di selezione o nel post-vendita l’acquirente ha bisogno di supporto, può approfittare di un preparato customer care. Alla base dell’operatività c’è del resto la preparazione di chi è attivo sul mercato dal 1974.

L’azienda è impegnata nel rispetto dell’ambiente, prevedendo esclusivamente spedizioni a basso impatto ambientale. Vengono accorpate le spedizioni per ridurre al massimo le emissioni di anidride carbonica.

Tutti i vantaggi di scegliere Lineonline.it sono confermati dalle 7321 recensioni verificate da Feedaty, operatore specializzato nelle opinioni certificate. (nota stampa)