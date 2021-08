Sesso in spiaggia all’alba in Puglia: il video diventa virale

Lecce, 11/08/2021 – (repubblica) Estate rovente a Porto Cesareo. Ma è l’intera costa ionica, ormai, a dimostrare che molte regole – anche quelle del bon ton – sono saltate per aria. I postumi della notte di San Lorenzo regalano ai cesarini una scena molto piccante con due giovani, immortalati dall’immancabile videocamera, impegnati in un atto sessuale. Il fatto si è verificato in pieno centro, davanti a quella che è storicamente definita “la spiaggia dei cesarini”, sul lungomare Sambati.

Nonostante l’orario, le prime luci dell’alba, l’insenatura sabbiosa sulla quale si affacciano hotel e strutture commerciali pullulava già di fornitori e persone di passaggio. Quindi la scena non poteva sfuggire agli osservatori che hanno perfino filmato le due persone che si trovavano in acqua, a pochi metri dalla riva..

“Un finale peggiore – commenta il commercialista Stefano De Maglio, non potevamo averlo in questa finale di una folle estate 2021 durante la quale, tra pandemia, divieti e green pass ci troviamo anche a dover assistere ad un video ormai virale che denuncia, inequivocabilmente, il degrado con il quale, molti cittadini ma, soprattutto, turisti hanno dovuto convivere”.(repubblica)