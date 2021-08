Siracusa 48,8 gradi: batte record di Foggia come città europea più calda

Foggia, 11/08/2021 – (nextquotidinao) L’anno dei primati per l’Italia, ma questo – probabilmente – era meglio evitarlo. Oggi a Siracusa, poco dopo le 13, è stata toccata la temperatura record per l’Europa di 48,8 gradi centigradi. Si tratta del record storico (almeno da quando vengono registrate le temperatura ed esiste un report sul clima globale) che va a superare i 48 gradi toccati dalla città di Atene nel 1977. E la morsa dell’estate – e di questa ondata di caldo denominata Lucifero – potrebbe durare ancora qualche giorno.

Siracusa, alle 13.14 di oggi toccata la temperatura record di 48.8 gradi

La temperatura record per quanto riguarda l’Europa è stata registrata durante l’ora di pranzo, alle 13.14, nella contrada Monasteri che dista pochi chilometri da Floridia, in provincia di Siracusa (dati validati anche dalla Sias, Servizio informativo agrometeorologico siciliano). Il termometro, in quei momenti, ha toccato quota 48.8.

Un primato storico che va a superare quello del luglio del lontano 1977, quando Atene – capitale della Grecia – fu colpita da un’altra ondata di calore che fece fermare i rilevatori a quota 48°. In Italia, invece, il precedente record era stato toccato 14 anni fa: era il 25 giugno del 2007 quando a Foggia i termometri segnarono una temperatura pari a 47 gradi centigradi.

Per il momento, però, l’ondata di caldo che sta colpendo tutta l’Italia – ma soprattutto il Sud e la Sicilia – non sta provocando malori tra i cittadini. Ovviamente il calore nell’aria (e i venti bollenti) non fanno altro che provocare l’aumento di incendi (alcuni appiccati da piromani, ma poi spinti e aizzati dalle masse d’aria) come quelle che stanno colpendo l’isola siciliana e la Calabria. Nel frattempo, per scongiurare ulteriori problemi il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha spiegato all’AdnKronos di non aver ricevuto nessuna allerta particolare per la giornata di oggi: “Le temperature sono elevate da giorni e abbiamo attivato tutte le procedure del caso, con volontari della Protezione civile che pattugliano il territorio e che distribuiscono acqua ad anziani e bambini nei luoghi pubblici”.

(foto da Twitter)