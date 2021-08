WinX Video Converter: la migliore soluzione all-in-one per la conversione video

Se siete alla ricerca di uno strumento semplice, intuitivo e, soprattutto, gratuito per convertire qualsiasi tipo di video, la soluzione è scontata: WinX Video Converter.

WinX Video Converter è un prodotto di WinXDVD, una divisione di Digiarty Software Inc, leader globale nello sviluppo di software multimediali dal 2006. L’obiettivo? Fornire servizi di DVD ripping professionali, convertitori video 4K, trasferimento dati iOS, conversioni video in qualsiasi formato per oltre 180 milioni di persone in tutto il mondo.

WinX Video Converter nel dettaglio

WinX Video Converter è il giusto compromesso tra funzioni e semplicità d’uso. E, per non farci mancare nulla, è gratuito! Nel dettaglio, WinX Video Converter:

È un all-in-one HD/4K Video Converter con accelerazione GPU: converte, ridimensiona, taglia e scarica video.

Converte qualsiasi video in AV1, MPEG, WMV, MP4, FLV, F4V, H.264/MPEG-4, AVI, DivX, XviD, MOV, e altri centinaia di formati con una velocità 47 volte più elevata grazie all’accelerazione GPU.

Riduce al minimo la dimensione dei video 4K/HD lasciando la qualità intatta. Il kernel di compressione avanzato e i codec più efficienti nella codifica sono creati su misura per ridurre le dimensioni del file fino al 90% con una qualità visivamente inalterata.

Importa video da qualsiasi dispositivo e fonte, con oltre 370 formati di input e 420 formati di output.

Scarica video e musica in MP4, MP3, ecc. Scarica video e audio 8k/4K/HD “così come sono” da più di 1000 siti.

Crea presentazioni di foto con musica. Trascina le foto JPG/PNG/BMP e la musica per creare slideshow di matrimonio, compleanno, viaggi, aziendali o personali in pochissimo tempo.

Consente semplici modifiche ai video. Ritaglia i video per rimuovere le barre nere, ad esempio. Taglia/unisce i video e aggiunge sottotitoli ai video.

WinX Video Downloader

Una delle componenti più interessanti di questo tool è la possibilità di scaricare video in 4K da tanti siti. Riprodurre video in 4K è sempre un’operazione frustrante a causa dei continui buffering e crash. Ecco perchè preferiamo spesso scaricare i video e guardarli offline.

WinX Video Downloader offre una gamma di strumenti per scaricare video in gruppo, per cercare video gratuiti di stock e tanto altro.

WinX Video Converter consente il download in 4K da oltre 1000 fonti diverse, incluso Facebook, Ins, Dailymotion, Vimeo, senza limiti di quantità. Costantemente aggiornato per migliorare in maniera continuativa, è caratterizzato dalla tecnologia Level-3 GPU (Intel QSV/Nvidia/AMD) per velocizzare i download fino a 16x.

WinX Video Converter è disponibile anche per MAC. La facilità d’uso rende unico questo software che risulta, così, adatto sia ai neofiti sia agli esperti. Sono oltre 90 milioni gli utenti attivi: un motivo ci sarà!