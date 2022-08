Fresca a Salvemini: “La notizia del debito è falsa. Durante la seduta sono stata letteralmente mandata a quel paese”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 11 agosto 2022. “Ho visto ieri sera la registrazione dell’intervista dell’assessore Salvemini. Naturalmente, mi riservo di adire le vie legali nei confronti dello stesso per le dichiarazioni rilasciate al giornale. Mai avrei immaginato che una interrogazione comunale contenente l’invito a dotarsi di un Piano della Mobilità, scatenasse tanta rabbia. Sono stata accusata di non aver fornito dati scientifici mentre tale azione spetta proprio all’Amministrazione Comunale. Io ho posta una interrogazione ed in tutta sincerità attendo, insieme a tutti i cittadini del centro storico e del centro città, una risposta che neanche attraverso la video intervista è arrivata!”

“L’assessore ha preferito fare lo scoop della sua vita invece, ma i suoi cattivi consiglieri e suggeritori gli hanno forniti documenti non più validi! Intanto perché una visura non è una certificazione, poi perché i flussi telematici italiani sono molto lenti e le informazioni vengono aggiornate mediamente ogni 90 giorni, ed infine perché, ahilui, sebbene qualche mese fa esisteva un debito con l’Agenzia delle Entrate, lo stesso è stato rateizzato e come tanti italiani, lo sto pagando”.

“Avere debiti e pagarli non è reato. Lo è l’insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 del nostro Codice Penale, che punisce “chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla, qualora l’obbligazione non sia effettivamente adempiuta”. Ed è reato eludere ed evadere il fisco lavorando senza emettere fatture.

Personalmente sono serena ed è comprovato dal fatto che sono consulente della Pubblica Amministrazione e gli onorari, per come previsto dalla Legge, sono sottoposti alla interrogazione dell’Agenzia delle Entrate che può pignorarli in tempo reale, ed invece, essendo la mia posizione assolutamente in regola, confluiscono sul mio conto”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it l’ingegnere Giulia Fresca, già candidata a sindaco per la città di Manfredonia, attuale consigliera comunale in quota Manfredonia Nuova, in replica alle dichiarazioni rilasciate ieri alla nostra testata dall’avvocato Angelo Salvemini, assessore comunale con delega ai lavori pubblici.

“Mi spiace per l’avvocato Salvemini ma ‘atteggiamento mafioso’ non vuol dire accusare una persona di essere mafiosa, come invece ha fatto lui con me alludendo al fatto che “è mafioso chi non paga le tasse”, ma si fa riferimento anche a un atteggiamento che deriva dalla arroganza dei toni, dei modi ed anche alla una volgarità dei gesti. Quando infatti ho detto: ‘Ah bravo Assessore’, è stato in risposta alle sue parole (ennesime) ‘Vai a fare la consigliera a Cosenza, mandandomi con le mani a quel paese’, per poi sorridere con un ghigno. E questo sotto gli occhi di tutti”.

“Credo che debba ancora percorrere molta strada prima comprendere come ci si comporta in un luogo istituzionale. Voglio aggiungere però che il comportamento più è stato quello del sindaco e della presidente del consiglio comunale che, i qualità di figura di garanzia del Consiglio, non ha interrotta la seduta quando la tensione ha iniziato a salire. Mi consenta tre ultime considerazioni”.

“La prima sulla storiella del programma elettorale copiato e che avrei imbrogliato i cittadini, che però, guarda caso, mi hanno votata lo stesso, dopo. La seconda è riferita alla visura che sebbene il registro sia pubblico, deve essere richiesta nominalmente e il singolo, a meno che non abbia titolo di mandato, non può, in nessun modo, diffondere dati privati pena la violazione del diritto alla privacy”.

“L’ultima considerazione la rivolgo ai suggeritori di questa brutta caduta di stile dell’avvocato Salvemini ed in particolare ad un tal signor Ritucci capace solo di mettere in moto la macchina del fango, invitandolo a mettersi l’anima in pace, a prendersi una lunga vacanza perché non intendo minimamente sprecare energie per rispondere alle sue estenuanti elucubrazioni mentali”.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA ALL’ASSESSORE SALVEMINI (10.08.2022)

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it