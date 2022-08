La nuova Serie B al countdown: Bari, mina vagante di un campionato bellissimo

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 11 Agosto 2022. Per molti non è una vera e propria cadetteria. La prossima serie B, che inizierà nel weekend (12-14 agosto), parallelamente alla serie A, è da molti addetti ai lavori indicata come una sorta di A2. La seconda serie nazionale si preannuncia come bellissima ed avvincente, con tante pretendenti alla ricerca di un posto al sole. In prima fila sicuramente le retrocesse Cagliari e Genoa, con un organico di tutto rispetto ed un blasone che obbligano sardi e liguri necessariamente ad un campionato di vertice. Ad inseguire le tradizionali Pisa, reduce dalla finale playoff persa nello scorso torneo, le rondinelle bresciane e il Benevento, squadre che hanno tutto per ambire al salto di categoria.

La 91 ° edizione del torneo cadetto fa rientrare di diritto nel novero delle pretendenti ad un ruolo di protagonista anche grandi piazze come Venezia, e le neopromosse Palermo e Bari.

Proprio i galletti saranno ospiti al Tardini di Parma, nel match inaugurale del campionato, di venerdì 12 agosto. Un primo banco di prova per gli uomini di mister Mignani, rinvigoriti dalle due grandi gare in coppa Italia con Padova e l’altisonante vittoria con l’Hellas Verona, di 7 giorni or sono. La Bari dopo aver dominato lo scorso girone C di serie C, quest’anno a fari spenti si propone come mina vagante, capace di rendere la vita difficile alle corazzate costruite per vincere. I biancorossi, con il fattore multiproprietà, presto torneranno al San Nicola rinnovato da lavori di ammodernamento dello stadio, vivono un momento di profondo entusiasmo e hanno in Cheddira l’uomo in più, che sarà molto utile per il collaudo in serie B. Sarà probabilmente per il club pugliese un anno di programmazione ed assestamento, nel quale togliersi belle soddisfazioni e puntare alla promozione decisamente negli anni a venire. Ma si sa l’appetito vien mangiando…

In laguna si lavora alacramente per giungere almeno ai playoff. In Sicilia, dopo le dimissioni Baldini e l’affidamento della panchina a Corini (allenatore di grande esperienza) con l’avvento della nuova società City Football Group si sognano vecchi fasti per i rosanero.

Menzione meritano anche il nuovo Como, grandi firme, con Fabregas in campo e Thierry Henry (parrebbe intenzionato ad acquisirne quote societarie), la Reggina di Pippo Inzaghi con il sipontino Emanuele Cicerelli tra le proprie fila e le solite Cittadella e Perugia. Campionato tranquillo per Modena, Ascoli, Frosinone e Ternana con qualche acuto. Per non retrocedere Cosenza, Spal, Sudtirol.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 11 Agosto 2022