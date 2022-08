Laterza, sequestrata maxi piantagione di marijuana: 3 arresti

(lagazzettadelmezzogiorno.it), TARANTO, 11 LUGLIO 2022 – Non solo uva, ma anche cannabis indica coltivata nella vigna.

È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un blitz su un terreno di circa un ettaro nelle campagne di Laterza (Taranto). Sono stati arrestati e posti ai domiciliari il 50enne proprietario del terreno e due suoi complici di 51 e 46 anni, già noti alle forze dell’ordine. Erano impegnati nelle fasi di raccolta di piante da una coltivazione di cannabis indica. Nella circostanza i tre, sotto un tendone di uva da tavola che serviva anche da copertura per l’attività illecita, stavano estirpando le piante di marijuana presenti in mezzo ai filari della vigna, riponendole sul cassone di un trattore per trasportarle nel luogo idoneo alla loro essiccazione. Sullo stesso terreno i militari hanno anche individuato un container, al cui interno sono state rinvenute altre 400 piantine di marijuana già poste ad essiccare con un sistema semplice ma efficace di ventilazione artificiale per velocizzare l’eliminazione della parte umida, nonché due chilogrammi di marijuana sistemata in alcune cassette e pronta per il consumo. Il tutto destinato probabilmente al mercato locale e alle vicine località balneari. La piantagione di circa 600 arbusti, alti oltre un metro, è stata estirpata, e quindi sequestrata insieme a quanto custodito nel container. Durante l’intervento dei militari, uno dei tre presunti «coltivatori» ha tentato la fuga a piedi per le campagne circostanti, ma è stato inseguito e bloccato dopo alcune centinaia di metri.