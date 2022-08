Marinaro (CISNAC): “Non giudicate la R.s.a.a. Stella Maris solo per l’operato di quattro balordi”

(nota stampa). Le accuse contro gli operatori della Rsa “Stella Maris” di Manfredonia, arrestati per maltrattamenti e violenze nei confronti di anziani fragili e malati, sono ripugnanti. Esprimo grande solidarietà e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

Fatta questa premessa c’è da dire che la Cooperativa “Santa Chiara” gestisce la Residenza Sociale Assistenziale per anziani “Stella Maris ” dall’ottobre 2017. Gestione fatta con sensibilità, disponibilità all’ascolto e socializzazione che caratterizzano i servizi e le attività di sostegno progettati in modo da garantire una risposta assistenziale qualificata ed il più possibile personalizzata.

In questa struttura ci lavorano con dedizione ed abnegazione una quarantina di persone che per colpa di quattro balordi ora rischia il proprio posto di lavoro.

Se la vicenda è venuta a galla è perché chi lavora con amore ha trovato il coraggio di denunciare il tutto facendo modo che venissero avviate le indagini. Per questa ragione chiediamo che la struttura non venga giudicata solo per l’operato di quattro balordi bensì per l’amore che altre quaranta operatori mettono nell’accudire i pazienti ricoverati presso la struttura.

Pasquale Marinaro (Cisnac Manfredonia)