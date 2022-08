Ritucci a Magno: “Vergogna. Se la tua amica Fresca fosse diventata sindaco, avremmo chiesto scusa alla città”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 11 agosto 2022. “Di fronte ad una situazione così grave e dimostrata avresti fatto bene a rispondere nel merito o continuare a rivolgere il tuo tempo ad altro, invece hai dimostrato tutta la complicità con questa persona confermando la grave responsabilità che hai per avercela portata a Manfredonia”.

Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it Massimiliano Ritucci, attivista di Agiamo, già consigliere comunale, in replica a un post del prof. Italo Magno di Manfredonia Nuova che si riporta: “Mi dispiace entrare in contraddittorio con Massimiliano Ritucci, ora che il mio tempo è rivolto altrove. La sua rabbia, che trasuda da ogni parola, è perché vorrebbe creare le condizioni per entare lui, al posto di Giulia, in Consiglio Comunale. Questo è evidente. Ma tutta Manfredonia deve sapere che, se non ci fossero stati i giochetti sottobanco e le scorrettezze, sue e di un’altra personalità, suo pari, che hanno fatto fallire ogni accordo possibile, Manfredonia ora avrebbe un ottimo sindaco e si chiamerebbe Giulia, che io sono onorato di aver presentato a Manfredonia“.

“Rispetto al mio ingresso in consiglio, hai fatto la considerazione più banale che si potesse fare”, aggiunge Ritucci. “Tienitela stretta stretta la tua amica e continuasse a portare alta la bandiera di quel che è rimasto di Manfredonia Nuova in consiglio comunale, considerando che la parte buona del gruppo è scappata via indignata quando hanno capito chi fosse veramente questa persona e che tu sapevi tutto, almeno in questi 4 anni di mandato residui i cittadini capiranno meglio tantissime cose sul suo e tuo conto. Ho la vaga sensazione che siamo solo all’inizio e la cosa inizia a divertirmi”.

“Su una cosa hai ragione, sono molto arrabbiato e deluso per averti dato fiducia perché avevo una grande stima e considerazione per te nonostante tantissime persone avessero provato ad aprirmi gli occhi, ma io sono così do fiducia alle persone fino a prova contraria e oggi posso dire che non sbagliavano sul tuo conto”.

“Se la tua amica fosse diventata Sindaco di certo non sarebbe stato per vostri o suoi meriti, visti i risultati elettorali, ma ti assicuro che avremmo chiesto scusa alla città e saremmo tornati immediatamente al voto”.

Il tempo è galantuomo, sono certo che tantissime altre verità scomode verranno fuori e ognuno avrà ciò che si merita, in bocca al lupo”, conclude Ritucci