Ritucci durissimo con la Fresca: “La cosa che più mi mortifica è essere stato vittima inconsapevole di questa persona”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 11 agosto 2022. “La cosa che più mi mortifica è essere stato vittima inconsapevole di questa persona (…) contribuendo alla sua elezione”. E’ quanto scrive sui social il già consigliere comunale Massimiliano Ritucci, attuale componente di “Agiamo”.

“Questa consigliera è abile a ‘vendersi’ come figura che a lei piacerebbe essere, ma che, nella realtà e nella quotidianità, è completamente l’opposto, sia da un punto di vista etico-morale che professionale. È capace di far parlare di sé costruendo situazioni da poter strumentalizzare in modo da passare per ‘vittima’”.

“Si erge a paladina della giustizia e della legalità, pensando di essere credibile semplicemente assumendo posizioni mediatiche contro le organizzazioni mafiose (avversione sostenuta dalla maggioranza della collettività). Viviamo in uno stato di diritto e di doveri ed è proprio rispettando le leggi e le regole della nazione in cui vivi che puoi dimostrare di essere una persona perbene”. “Da quello che abbiamo ascoltato in questa intervista (rilasciata a StatoQuotidiano.it,ndr) dall’assessore Angelo Salvemini – a cui esprimo la mia solidarietà, rallegrandomi per la sua chiarezza – abbiamo già avuto una prima conferma che LEI NON LO E’”.

“La cosa più avvilente è constatare quanto rimasto dell’associazione Manfredonia Nuova e del suo ‘fu leader’ (reo di aver portato nella nostra città, consapevolmente, questa persona) che persevera nel farsi rappresentare da una persona di tal genere – quasi sempre assente dalla vita cittadina ed amministrativa (…) – pur di non sparire dalla scena politica locale, sfruttando un consenso che non gli appartiene in alcun modo”.

“E poi ci sono loro, gli ‘spalleggiatori’ in consiglio comunale”.