San Nicandro Garganico: tragico incidente sulla SP41, una vittima

San Nicandro Garganico (Fg), 11 agosto 2022 – “Un tragico incidente è avvenuto poco fa sulla SP 41, all’altezza della località Matilde/Michelone”.

A darne notizia sui social è il Sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale.

“Purtroppo c’è una vittima di 29 anni e tre feriti, di cui uno grave.

Sul posto due equipe del 118, l’elisoccorso, i volontari dell’AVERS e i Carabinieri, che stanno effettuando i difficili rilievi del caso”.

“Il traffico è deviato, per cui si prega di avere pazienza per i disagi.

E, soprattutto, Vi prego, in questi giorni, GUIDATE CON PRUDENZA E ANDATE PIANO!”, conclude Matteo Vocale.