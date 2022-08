Turiste violentate: l’uomo resta in carcere, giudice convalida arresto

Bari, 11 agosto 2022 – Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, accogliendo la richiesta di questa Procura della Repubblica, ha convalidato in data odierna l’arresto in flagranza, operato lo scorso 9 agosto dalla Polizia di Stato, della persona accusata di avere commesso i reati di duplice violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e rapina in danno di due giovani cittadine francesi, nonchè di resistenza a un pubblico ufficiale.

Contestualmente il giudice ha applicato alla persona sottoposta alle indagini la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. In sede di interrogatorio di garanzia la persona sottoposta alle indagini, rispondendo alle domande, ha negato la propria responsabilità.

Si precisa che le indagini preliminari sono in corso di svolgimento, con la conseguenza che la responsabilità della persona arrestata dovrà essere successivamente valutata ed eventualmente confermata dal giudice nella sede processuale, nel contraddittorio con la difesa.