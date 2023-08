Bagnini distratti al cellulare non salvano minore in mare: multa 2mila euro

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Non si sono accorti che una ragazzina stava annaspando in mare perché guardavano il cellulare. È ciò che è successo a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove due bagnini sono stati multati per oltre 2mila euro dal personale della locale capitaneria di porto. Invece di soccorrere la minore che stava per annegare in mare, avevano gli occhi puntati sullo smartphone. A salvare la ragazzina ci ha pensato il titolare dello stabilimento balneare vicino.