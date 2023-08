Bellomo (Lega): Decaro vive su Marte, Bari è sommersa dai rifiuti

Bari – “Bari sommersa dai rifiuti fa davvero male al cuore. Dopo la giullarata social di Decaro, conclusa con l’ignoto sversatore di immondizia che si autodenuncia per conto terzi, la situazione di questi giorni è, se possibile, ancora peggiore. E non mi riferisco soltanto all’immagine triste che campeggia in prima pagina su un quotidiano, ma anche alle continue denunce di un’emergenza che riguarda quasi tutti i quartieri di Bari.

Con i cittadini esasperati che non sanno più a chi rivolgersi per poter vivere in un capoluogo di regione finalmente pulito. E il sindaco ? Fa orecchie da mercante e scarica la responsabilità sullo scarso senso civico delle persone. Troppo facile.

La verità è che le carenze amministrative, dirette o indirette, sono palesi. Manca un vero Piano rifiuti che, grazie a una seria programmazione e a strumenti innovativi, permetta ai cittadini di pagare meno e avere un servizio migliore. Servono inoltre controlli più pressanti, oltre a un’azione più incisiva e costante dell’azienda municipale che si occupa di igiene urbana.

Intanto, sui cieli di Bari arrivano gli Ufo. Saranno venuti a far visita al sindaco Decaro, residente da quasi dieci anni su Marte”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo.