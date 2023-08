Bari, muore in ospedale il 33enne ustionato dopo scoppio fuochi d’artificio a Lesina

(www.lagazzettadelmezzogiorno.it) BARI – È morto in ospedale a Bari, dove era ricoverato da giorni, il 33enne Aurelio Zappatore di Torremaggiore, in provincia di Foggia, rimasto gravemente ustionato nella tarda serata del 2 agosto scorso mentre stava realizzando artigianalmente dei fuochi d’artificio in una residenza di vacanza a Marina di Lesina. Dopo i primi soccorsi il 33enne venne trasferito in elisoccorso nel centro grandi ustioni del Policlinico.

L’uomo dopo lo scoppio riportò ustioni su oltre il 60% del corpo.

Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire quanto avvenuto quella sera nell’abitazione dove c’erano anche altri familiari dell’uomo.

