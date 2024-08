riceviamo e pubblichiamo

“Caro Sindaco Domenico La Marca,

Le scrivo per sottoporle alcune idee che ritengo possano contribuire in modo significativo allo sviluppo del nostro territorio. Mi permetto di proporle queste iniziative perché nei suoi programmi elettorali ha parlato spesso di turismo, ma credo che questo settore abbia molte sfaccettature che meritano di essere esplorate con una visione più ampia e articolata.

Non penso che Manfredonia possa essere paragonata a Vieste o al resto del Gargano; non credo che la nostra città possa basarsi su un tipo di turismo stagionale che garantisce lavoro solo per quattro mesi l’anno. Manfredonia è una piccola ma allo stesso tempo grande cittadina, con esigenze e potenzialità che richiedono una strategia di sviluppo diversificata e continua.

1. Porto Alti Fondali come Hub MSC

Una delle prime proposte riguarda il porto Alti Fondali di Manfredonia. Insieme al presidente della Regione Puglia e al sindaco di Monte Sant’Angelo, la invito a considerare un viaggio in Svizzera per incontrare il sorrentino Gianluigi Aponte, patron di MSC. Il nostro porto ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare un hub strategico per una delle maggiori compagnie al mondo nel settore delle crociere e del trasporto cargo. La creazione di un partenariato con MSC potrebbe trasformare il porto di Manfredonia in un centro nevralgico per il settore navale nel Mediterraneo (fossi io, lo regalerei il porto ad MSC).

2. Sviluppo del Turismo Sostenibile

Manfredonia e l’intero Gargano dispongono di un enorme potenziale turistico che rimane in gran parte inespresso. Propongo l’elaborazione di un piano integrato di sviluppo turistico che coinvolga le istituzioni locali e gli operatori del settore. Questo piano potrebbe includere il miglioramento delle infrastrutture ricettive, la valorizzazione dei siti storici e naturalistici e la promozione di eventi culturali di richiamo internazionale. È essenziale sviluppare pacchetti turistici che integrino mare, cultura, enogastronomia e spiritualità, collegando Manfredonia, Monte Sant’Angelo e altre località del Gargano.

3. Incentivazione delle Energie Rinnovabili

Un altro aspetto cruciale per il futuro della nostra città potrebbe essere l’investimento nelle energie rinnovabili. Propongo di avviare un dialogo con aziende leader nel settore per esplorare la possibilità di installare impianti eolici offshore o parchi solari, sfruttando le risorse naturali della nostra zona. Questo tipo di iniziativa non solo ridurrebbe l’impatto ambientale, ma creerebbe anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico per la comunità.

4. Formazione e Innovazione

Infine, per sostenere una crescita duratura, ritengo essenziale puntare sulla formazione dei giovani e sull’innovazione. La creazione di un polo di formazione specialistica legata al settore navale e alle energie rinnovabili, in collaborazione con università e aziende del settore, potrebbe attrarre studenti da tutta Italia e dall’estero, favorendo la nascita di nuove start-up e la creazione di un ecosistema innovativo a Manfredonia.

Sono convinto che queste proposte, se sviluppate con impegno e visione, possano trasformare Manfredonia in un modello di sviluppo sostenibile e di successo, con benefici per la nostra città e per l’intera Regione Puglia.

Spero che questa amministrazione non si limiti, come spesso accade, ad aumentare le tasse per fare cassa o ad aggiustare una strada e piantare un albero una tantum, ma che si impegni davvero a costruire un futuro migliore per Manfredonia.

Nel salutarla, desidero ricordarle che Civitavecchia è un enorme porto di mare al servizio di Roma, nonostante non sia vicinissima alla capitale. Allo stesso modo, Manfredonia potrebbe diventare il porto di mare per il Sud-Est. Qualcosa lo ha già previsto il creatore: il golfo che porta il nome della nostra città è già un porto naturale.

La ringrazio per l’attenzione.

Antimo CESARO

cittadino di Manfredonia che ha cuore il futuro dei giovani.”