Manfredonia. Nel pieno della stagione estiva, quando le località balneari come Siponto dovrebbero splendere di luce propria, accogliendo turisti e residenti con la loro bellezza naturale e le strutture curate, ci si trova invece di fronte a uno spettacolo desolante e vergognoso. L’immagine qui allegata è emblematica di una situazione di degrado che sta suscitando profonda indignazione tra i cittadini. Ci troviamo a Siponto, località balneare di Manfredonia, più precisamente nei pressi dell’ingresso di un centro sportivo, in viale dei Pini. La scena, immortalata questa mattina, è quella di un cumulo di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada, proprio di fronte a un’abitazione privata.

Quella che potrebbe sembrare una situazione eccezionale, magari frutto di un’episodica dimenticanza, è purtroppo un problema ricorrente che affligge questa zona. Pare che durante la notte, alcuni incivili abbiano approfittato della quiete e della scarsa sorveglianza per sbarazzarsi di rifiuti domestici, lasciandoli ammassati vicino al cancello del centro sportivo. Sacchi di plastica, carta, bottiglie e residui organici sono stati abbandonati in modo indiscriminato, creando non solo un evidente danno estetico ma anche potenziali problemi igienico-sanitari.

Non è tardata ad arrivare la reazione dei residenti, stanchi di vedere la loro località ridotta in questo stato. “È una vergogna che nel pieno dell’estate, in una zona così frequentata, si verifichino episodi di questo tipo,” afferma un cittadino che ha preferito rimanere anonimo. “Ci troviamo di fronte a un degrado che non è degno di una località turistica come Siponto. Questo luogo, che dovrebbe essere un fiore all’occhiello per Manfredonia, è invece lasciato all’incuria e all’inciviltà di pochi.”

L’indignazione è palpabile non solo tra i residenti ma anche tra i turisti, che scelgono Siponto per le loro vacanze estive. Molti si lamentano del fatto che la presenza di rifiuti nelle strade rovina l’esperienza di soggiorno e danneggia l’immagine della città. “Siamo venuti qui per godere del mare e della tranquillità, non per dover fare i conti con cumuli di immondizia abbandonati ovunque,” commenta un turista, visibilmente amareggiato.

Di fronte a questa situazione, è imperativo che le autorità locali intervengano con prontezza ed efficacia. Non si tratta solo di ripulire le strade, ma di avviare un processo di sensibilizzazione e di controllo per evitare che episodi del genere si ripetano. Occorre maggiore sorveglianza durante le ore notturne e, se necessario, l’installazione di telecamere nelle aree più vulnerabili all’abbandono dei rifiuti.