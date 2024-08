FOGGIA – Il direttore sportivo del Foggia Domenico Roma, a margine della partita di Coppa Italia contro il Monopoli, parla della prestazione della squadra e del risultato ai microfoni di Antenna Sud.

Ecco le sue parole:

”Dispiace per il risultato perchè avremmo potuto pareggiare la partita nel finale.

Dispiace soprattutto per i tifosi che sono venuti stasera.

C’erano 4.000 tifosi che si aspettavano un risultato positivo. In ogni caso dobbiamo prendere gli spunti positivi di questa partita e continuare a lavorare con la giusta intensità per gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Lo riporta tuttoc.com

Al termine di Foggia-Monopoli il tecnico Brambilla analizza così la sconfitta dei rossoneri:

“Da migliorare c’è tanto soprattutto la condizione fisica e col tempo migliorerà.

Sul piano del gioco siamo indietro perché volevamo fare una partita e non ci siamo riusciti.

Di buono prendo la reazione dopo il secondo gol e questo significa che la squadra ci ha creduto fino in fondo.

Non voglio parlare di mercato oggi analizzo la partita ma sicuramente è mancata qualità sull’impostazione e sulla rifinitura.

Una volta andati sotto ci siamo sciolti e ci siamo disuniti.

Non mi focalizzerei tanto sul modulo di gioco e poi oggi le cose che non hanno funzionato vanno aldilà del modulo di gioco.

Pazienza ha fatto una buona gara un ottimo esordio e in questo precampionato ha fatto bene e, approfittando di Danzi in non perfette condizioni, ha fatto una bella prestazione.

Comunque è un ragazzo giovane deve crescere e va aspettato.

Nel primo tempo abbiamo preparato la gara non conoscendo l’avversario ma siamo stati poco pericolosi in avanti e non siamo ancora al meglio fisicamente.

Felicioli è arrivato da poco tempo ed è indietro di condizione e quindi ho preferito Silvestro che ha fatto fatica a sinistra.

Danzi ha un problema alla caviglia e non lo abbiamo voluto rischiare”.

Lo riporta calciofoggia.it